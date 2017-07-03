Трамп с помощью видео в Twitter вышел на новый уровень вражды со СМИ

Президент США Дональд Трамп активизировал свою вражду в отношении средств массовой информации в воскресенье, запостив в Twitter причудливое видео о себе и мужчине с логотипом CNN, которого он неоднократно бьет.

Как передает Reuters, видео является модифицированной версией выступления в 2007 году Трампа на поединке по рестлингу, в котором тогда еще просто бизнесмен Трамп бьет по голове промоутера в реслинге Винса МакМехона. На видео голова МакМехона была заменена логотипом CNN.

После того, как Трамп избил мужчину, в нижней части экрана отображается логотип "FNN Fraud News Network", имитирующий логотип CNN.

Как отмечает агентство, Трамп неоднократно заявлял о своем пренебрежении к средствам массовой информации, называя их "врагом американского народа", и часто говоря о последних новостях как о "неудачных" или "фальшивых новостях". Президент особо пострадал от CNN.

Видео придает его критике нового уровня в социальных сетях.

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"Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие над журналистами", - сказано в сообщении CNN.

"Вместо того, чтобы готовиться к своей заграничной поездке, его первой встрече с Владимиром Путиным, заниматься делами в отношении Северной Кореи и работой над своим законопроектом об охране здоровья, он, напротив, прибегает к поведению несовершеннолетних, что значительно ниже достоинства его офиса", – отметили в CNN.