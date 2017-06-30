"Повзрослейте, б**ть": известная топ-модель "сорвалась" на Трампа в Twitter

16:31, 30 июня 2017
Мир
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Топ-модель ответила Трампу на его сообщение с критикой американского издания.

Instagram

К ряду голливудских актеров и певцов, которые выступают против политики действующего президента США Дональда Трампа, можно отнести и американскую модель Крисси Тейген.

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Дональд Трамп на своей странице в сети раскритиковал издание The New York Times.

"Провальное The New York Times пишет обо мне одну лживую историю за другой. Они даже не звонят, чтобы сверить факты для статьи", – заявил Трамп.

Однако реакция Тейген была мгновенной, на что она грубо ответила президенту.

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"Вам 71 долбаный год. Повзрослейте. Б**ть", – ответила модель.

Крисси Тейген уже давно не скрывает свою неприязнь к президенту США. Крисси даже заявляла, что последние пару лет троллит Трампа и даже гордится этим.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в соцсетях высмеяли Трампа за твит с опечаткой.

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Теги: #Трамп#Тейген#топ-модель