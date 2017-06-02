Вышел трейлер фильма Covfefe об опечатке Трампа (видео)
Видео рассказывает историю африканского мальчика, которого назвали Covfefe.
Американский комик Тревор Ноа выпустил трейлер потенциального фильма «Covfefe: основано на реальной опечатке», посвященного твиту президента США Дональда Трампа. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте The Daily Show в пятницу, 2 июня.
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Видео рассказывает историю африканского мальчика, которого назвали Covfefe. Он видит по телевизору сообщение об опечатке Трампа и отправляется в Америку, чтобы узнать тайну своего имени.
Covfefe: Based on a True Typo pic.twitter.com/MHk1b07jK6— The Daily Show (@TheDailyShow) June 2, 2017
31 мая Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее слово covfefe. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. В таком случае фразу можно перевести как «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».
Публикация породила массу шуток в сети.