Вышел трейлер фильма Covfefe об опечатке Трампа (видео)

19:33, 02 июня 2017
Курьёзы
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Видео рассказывает историю африканского мальчика, которого назвали Covfefe.

Дональд Трамп / REUTERS

Американский комик Тревор Ноа выпустил трейлер потенциального фильма «Covfefe: основано на реальной опечатке», посвященного твиту президента США Дональда Трампа. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте The Daily Show в пятницу, 2 июня.

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Видео рассказывает историю африканского мальчика, которого назвали Covfefe. Он видит по телевизору сообщение об опечатке Трампа и отправляется в Америку, чтобы узнать тайну своего имени.

31 мая Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее слово covfefe. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. В таком случае фразу можно перевести как «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».

Публикация породила массу шуток в сети.

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Теги: #трейлер#Трамп в Twitter#covfefe