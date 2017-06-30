Меркель не отдала голос за легализацию однополых браков в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не голосовала за легализацию однополых браков в парламенте, поскольку считает, что браки должны быть заключены между мужчинами и женщинами, передает Европейская правда со ссылкой на Der Spiegel.

"Для меня брак, согласно Конституции, является союзом между мужчиной и женщиной. Поэтому я не поддержала законопроект", - пояснила Меркель.

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Впрочем канцлер выразила надежду, что решение парламентариев "принесет мир и социальную сплоченность" в общество.

Стоит отметить, что около 70 депутатов партии христианских демократов (ХДС), в отличие от своей руководительницы Меркель, одобрили легализацию браков.

Как сообщал УНИАН, 30 июня парламент Германии проголосовал за реформу, позволяющую гомосексуальным мужчинам и женщинам заключать юридически полноценные браки и усыновлять детей.

Голосование состоялось после того, как в начале недели канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ходе своей кампании 2013 года выступала против голосования за гей-браки, изменила позицию.

Меркель заявила, что хочет, чтобы депутаты из возглавляемого ею Христианско-демократического союза" голосовали "так, как велит им совесть". Меркель сделала свое заявление на вечеринке женского журнала "Бригитте".

Меркель объяснила это тем, что недавно произошло событие, которое "изменило ее жизнь", имея в виду свою недавнюю встречу с лесбийской парой, которая усыновила восьмерых детей.

По ее словам, на это также повлияло то, что другие партии поддерживают идею вынесения закона на голосование. Следует отметить, что 24 сентября 2017 года в Германии состоятся парламентские выборы. Очевидно, что Меркель таким образом не дала конкурентам в предвыборной гонке "разыграть карту" прав ЛГБТ-сообщества.