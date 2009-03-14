Бразилия, Россия, Индия, Китай недовольны своим положением в МВФ

Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) призывают завершить процесс пересмотра квот участия в Международном валютном фонде (МВФ) к январю 2011 года, говорится в совместном коммюнике по итогам второй встречи министров финансов стран БРИК, состоявшейся в пятницу в Великобритании.

"Мы считаем, что ресурсы МВФ очевидно неадекватны и должны быть значительно увеличены через различные каналы. Заимствования должны быть временным переходом к постоянному увеличению квот, так как Фонд является институтом, основанным на квотах. Поэтому мы призываем к завершению следующего общего пересмотра квот к январю 2011 года", - отмечается в документе.

Страны БРИК выступают за пересмотр роли МВФ и его мандата с целью адаптации его к новой глобальной денежной и финансовой архитектуре.

Министры БРИК также призвали к незамедлительным действиям в отношении распределения голосов и представительства стран в МВФ для лучшего отражения реального экономического влияния государств.

"Новый баланс представительства в Совете управляющих и Международном валютном финансовом комитете должен привести к более равному представительству стран-участниц", - говорится в коммюнике.

Министры считают необходимой скорейшую активизацию новой модели пополнения фонда средствами, в том числе за счет ускорения процесса продажи части золотого запаса МВФ.

Сейчас большинство голосов в МВФ принадлежит США (17%), а совокупное участие стран Европы составляет около трети, причем такие сравнительно небольшие страны как Ирландия и Голландия имеют столько же и даже больше голосов, чем Китай (3,7% голосов) и Индия (1,9%). Квота России в МВФ составляет 2,7% голосов.

РИА “Новости”