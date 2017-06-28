В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда

Здание Верховного суда Венесуэлы было атаковано с вертолета. Как сообщает РБК со ссылкой на издание Noticias 24, полицейский вертолет подлетел к Верховному суду, и из него в здание полетели гранаты.

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Очевидцы в социальных сетях утверждают, что слышали взрывы, однако выступивший позже президент Мадуро заявил, что гранаты не сработали.

Мадуро распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО. Он назвал случившееся террористическим актом.

Позже президент Венесуэлы выступил с заявлением, в котором заявил, что власти не допустят эскалации насилия. Он пообещал, что революционеры, действующие по заветам Уго Чавеса, не сдадутся и не позволят империалистам дестабилизировать страну.

"Я осуждаю этот теракт, и требую, чтобы "Блок демократического единства" (оппозиционная коалиция, - ред.) осудил это нападение", - цитирует Мадуро ТАСС.

По словам министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, в нападении был задействован украденный у полиции вертолет. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, что во время облета управлявшие летальным аппаратом вывесили из него плакат с надписью "350 свобода".