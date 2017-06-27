В Кремле воздержались от исторического диспута с Макроном про Анну Киевскую

В Кремле воздержались от исторического диспута с президентом Франции Эммануэлем Макроном о Королеве Франции Анне Киевской.

На вопрос собственного корреспондента УНИАН, как в Кремле относятся к высказыванию Макрона о том, что именно Анна Киевская начала тысячелетнюю историю отношений Киева и Парижа, Украины и Франции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Понимаете в чем дело, скажем так: Киевская Русь - она в истории была - вряд ли это кто-то может оспаривать. Здесь нечего добавлять".

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Как сообщал УНИАН, 26 июня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже Макрон заявил, что киевская княжна Анна Ярославна является символом давних отношений Франции и Украины.

29 мая президент РФ Владимир Путин в Париже на совместной пресс-конференции с Макроном присвоил историю киевской княжны Анны Ярославны, которая впоследствии стала королевой Франции.

"От поездки царя Петра во Франции не началась история русско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Вы знаете, образованная французская публика знает о русской Анне - королеве Франции", - сказал тогда Путин и назвал великого князя Киевского Ярослава Мудрого "нашим".

"Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I, и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей, одной из основательниц, как минимум, двух европейских династий - Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал Путин.