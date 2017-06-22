Ряд стран Персидского залива подготовили перечень требований к Катару - Тиллерсон

Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе подготовили перечень требований к Катару, выполнение которых решит кризис в отношениях между ними.

Об этом заявилгосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Мы понимаем, что список требований был подготовлен и согласован Саудовской Аравией, Эмиратами, Египтом и Бахрейном. Мы надеемся, что список требований ближайшее время будет представлен Катару, он будет умным и таким, что его можно выполнить", - заявил Тиллерсон.

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Тиллерсон также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия кувейтского посредничества, направленные на урегулирование кризиса.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов.

Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.