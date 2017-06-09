Трамп назначил Тиллерсона посредником от США в ситуации вокруг Катара

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря страны Рекса Тиллерсона посредником в контактах между рядом арабских стран в Персидском заливе и Катаром, сообщает Associated Press.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Читайте такжеАрабские страны подготовят список требований для восстановления отношений с Катаром - СМИ

«Президент предложил госсекретарю Тиллерсону быть посредником стран Персидского залива. США предпочитают, чтобы страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива самостоятельно достигли разрешения (кризиса)», — сказала она.

Ранее Дональд Трамп призвал страны Персидского залива к единству без ущерба борьбе с терроризмом.

Дипломатический скандал, связанный с Катаром, произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия и Мальдивы.