В Лос-Анджелесе на 43-году жизни скончался известный рэпер Prodigy
11:30, 21 июня 2017Мир
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У Лос-Анджелесі на 43-році життя помер відомий репер Prodigy
Впрочем, точная причина смерти пока не определена / NY Daily News
Рэпер Альберт Джонсон, более известный под именем Prodigy и по выступлениям в дуэте Mobb Deep, умер в Лас-Вегасе в возрасте 42 года,
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пресс-секретаря музыканта.
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Источник сообщил, что ранее Prodigy госпитализировали с обострением анемии, которая у него была диагностирована с момента рождения. Впрочем, точная причина смерти пока не определена.
Prodigy выступал в Лас-Вегасе в минувшую субботу вместе с другим рэпером Havoc в составе Mobb Deep.
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