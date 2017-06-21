В Лос-Анджелесе на 43-году жизни скончался известный рэпер Prodigy

Рэпер Альберт Джонсон, более известный под именем Prodigy и по выступлениям в дуэте Mobb Deep, умер в Лас-Вегасе в возрасте 42 года,

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пресс-секретаря музыканта.

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Источник сообщил, что ранее Prodigy госпитализировали с обострением анемии, которая у него была диагностирована с момента рождения. Впрочем, точная причина смерти пока не определена.

Prodigy выступал в Лас-Вегасе в минувшую субботу вместе с другим рэпером Havoc в составе Mobb Deep.