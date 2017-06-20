Авиация коалиции бомбит город Дар'а на юге Сирии

В Сирии завершилось перемирие, объявленное режимом президента Башара Асада. Город Дар'а, что на юго-западе Сирии, подвергается активным бомбардировкам со стороны авиации. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, как сообщает DW.

Ранее регион, в который входит Дар'а, рассматривали как возможную "зону деэскалации", создание которой предусмотрено меморандумом от 4 мая этого года, подписанному "странами-гарантами" перемирия в Сирии - Турцией, Ираном и Россией.

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С 30 декабря 2016 года сирийская армия объявила о прекращении всех военных операций в стране. Перемирие однако не распространялось на террористическую группировку "Исламское государство", группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра", который связывают с "Аль-Каидой") и все группы, которые с ними связаны.

Кроме того, 20 июня министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов в Сирии как меру пресечения. Заявление объявлено на следующий день после того, как Россия пригрозила рассматривать самолеты коалиции под предводительством США, которые будут лететь на запад от реки Евфрат, как потенциальные цели. В то же время РФ не заявляла, что будет сбивать указанные самолеты.

Как сообщалось, во время боев за бастион "Исламского государства" (ИГ) город Ракку вечером в воскресенье, 18 июня, истребитель армии США сбил бомбардировщик сирийской армии. Как отмечается в заявлении командования сил антиисламистской коалиции, бомбардировщик Су-22 сирийской армии сбили после того, как он сбросил бомбы вблизи позиций подразделений "Демократических сил Сирии" (SDF) на юг от города Табка. В то же время в России заявили, что данный инцидент является "актом агрессии".