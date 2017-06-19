Эммануэль I - Der Spiegel

Коронация на голосовании: президент Франции Макрон получил колоссальное большинство в парламенте. Будет ли он править как абсолютный король?

Об этом пишет Штефан Зимонс в статье "Эммануэль I", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Национальное Собрание Франции заседает в тесном полукруге: красные плюшевые кресла ютятся на рядах перед скамейками министров и столом главы парламента.

Выбранные представители правящей партии и оппозиции до сих пор делили амфитеатр поровну: справа – консерваторы, слева – социалисты. Так было с самого начала Пятой республики, только стулья несколько лет назад ремонтировали и заново обивали.

И теперь это.

После второго тура парламентских выборов, исторический политический поворот во Франции коснулся и размещения кресел. Явная победа партии президента Эммануэля Макрона обеспечила депутатам правящей партии весь центр полукруга – сокрушительное демократическое главенство партии "Вперед, Республика" (REM).

По прогнозам, REM получила 341 из 577 мандатов – меньше, чем в опросах общественного мнения, но все же значительно больше, чем абсолютное большинство, которое достигается получением 289 мест.

Теперь фракции Макрона есть где разместиться, 135 республиканцев будут ютиться в небольшом сегменте. А 43 депутатам Социалистической партии придется довольствоваться несколькими рядами стульев.

Неудача для "Национального фронта"

Даже если посчитать Марин Ле Пен и ее семерых однопартийцев из "Национального фронта", а также более двух десятков левого лидера Жана-Люка Меланшона, то сборная оппозиция все равно не сможет эффективно противостоять правительству. В течение следующих пяти лет, они будут на периферии.

Главные герои – партия REM. С такой поддержкой Макрон теперь сможет беспрепятственно провести все свои программные реформы. Его депутаты, треть из них политические новички, верны ему, ведь, в конце концов, они обязаны своими мандатами молодому президенту.

И он готовится использовать абсолютное большинство с абсолютной властью. Несмотря на плохую явку (голосовал только каждый третий), Макрон считает, что его легитимность не ставится под сомнение. Он управляет страной, как и его предшественники Шарль де Голль или Франсуа Миттеран, словно король: Добро пожаловать во Францию ​​Эммануэля I.

Должен ли президент, как и его предшественники, опасаться сопротивления со стороны своих собственных рядов? Николя Саркози столкнулся с оппозицией части республиканцев из-за жесткого правого курса. При Франсуа Олланде левые оппозиционеры – в том числе, члены кабинета – протестовали против либеральной экономической политики социалистов.

Макрон не терпит отступников, президент держит свой кабинет в ежовых рукавицах. Также и в его партии, которую в ходе кампании называли зарождающимся низовым движением граждан, привлекательным стартапом, Макрон следит за избирательными округами, кандидатами и политическим курсом.

Прошли те времена, когда содержание совещаний появлялось в Интернете или в социальных медиа через несколько часов после окончания. Часто даже дословные цитаты из заседаний кабмина. Трудно представить, что Макрон – как когда-то Олланд – будет раскрывать свои самые сокровенные мысли перед избранными редакторами. "Я не собираюсь превращать журналистов в своих исповедников", - заявил Макрон во время избирательной кампании.

Контрол-фрик Макрон

Даже премьер Эдуар Филипп узнал о своем назначении на пост главы правительства лишь за несколько часов до публикации списка кабинета. Причина: президент не хочет подчиняться бешеному ритму новостных каналов и Twitter – вместо этого, он контролирует даже ритм президентских сообщений.

Имена своих министров Макрон называл в гробовой тишине. Елисейский дворец работает, как "закрытый двор", - пишет газета "Le Monde". Утечки беспощадно преследуются. Когда недавно в ежедневной газете "Le Parisien" были опубликованы планы предстоящей реформы трудового законодательства, Макрон отреагировал авторитарной твердостью.

Сначала ставшие известными детали просто отрицали, формулировки называли теоретическими соображениями. В то же время руководство министерства труда подало иск против редактора местной газеты. "Есть люди, которые нарушили закон", - сказали они в заявлении.

Макрон – контрол-фрик. Он не говорит о своих намерениях и сам устанавливает сроки реализации своих проектов, - сказал депутат, который познакомился с Макроном в начале избирательной кампании.

"Макрон не ограничивает свое видение будущего Франции пятилетним пребыванием в должности", - многозначительно добавил он.