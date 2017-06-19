В ЕС заявили, что готовы вводить санкции из-за кибератак

ЕС подготовит совместный дипломатический ответ относительно противоправной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении министров иностранных дел государств ЕС отмечается, что рамочный документ станет частью общей дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на угрозы, которые существуют, и поощрять стабильность в международных отношениях.

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Также отмечается, что ЕС "обеспокоен увеличением спектра возможностей и готовности различных институтов, так и на государственном и негосударственном уровнях преследовать свои цели путем вредоносных кибератак".

"ЕС подтверждает свою приверженность мирному урегулированию международных споров в киберпространстве. В этом контексте все дипломатические усилия ЕС должны способствовать безопасности и стабильности в киберпространстве при помощи усиления международного сотрудничества и снижения риска неправильного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть в результате инцидентов в сфере ИКТ", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен призывает Евросоюз продолжить все виды ограничительных мер против России на год, а не на шесть месяцев.

«ЕС продлил санкции против России на 12 месяцев за оккупацию Крыма. Время для всех санкций быть продленными на 12 месяцев, а не только на шесть», - заявил он.