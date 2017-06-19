Отец Бейонсе подтвердил, что дочь родила двойню

Отец поп-звезды Бейонсе Мэтью Ноулз подтвердил слухи о том, что певица родила двойню.

Читайте также"Рэпер, писательница и футболист": названы самые высокооплачиваемые звезды в 2017 году

Так, на странице в Twitter Ноулз выложил открытку с цветными шариками и подписью: "С днем рождения двойняшки. Люблю, дед".

Пост отец артистки сопроводил хештегами #beyonce #twins #jayz #happybirthday. Заметим, что публикация появилась на странице Мэтью Ноулза в воскресенье, 18 июня.

Правда, фаны Бейонсе не слишком восприняли такую искреннюю откровенность ее отца. Они считают, что тот испортил сюрприз. Напомним, что у Бейонсе с отцом не очень теплые отношения. В 2009 году мать звезды Тина подала на развод с Мэтью после 30 лет брака. Причиной стала измена Ноулза и рождение у него внебрачного ребенка.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Бейонсе сообщила о беременности в этом году в феврале, выложив только одно фото в Instagram. При этом звезда побила рекорд – фото на сегодня лайкнуло более 10 млн пользователей.