Американская певица Бейонсе родила двойню - СМИ

Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи приветствуют своих новорожденных малышей, сообщает издание US Weekly со ссылкой на свои источники.

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Издание уточняет, что счастливое событие произошло ранее на этой неделе. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются.

Журнал People сообщил, что "Бейонсе и Джей взволнованы этим событием и уже начали делиться вестью с членами семьи и ближайшими друзьями".

В то же время развлекательный ресурс E! отметил, что во вторник, 13 июня, Бейонсе и Джея-Зи видели у госпиталя в Лос-Анджелесе. Возле этого же госпиталя видели и сестру Бейонсе – певицу Соланж.

Напомним, ранее фото беременной Бейонсе установило рекорд в Instagram.