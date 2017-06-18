Американская певица Бейонсе родила двойню - СМИ

12:18, 18 июня 2017
Мир
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Имена новорожденных и их пол пока не раскрываются.

Счастливое событие произошло ранее на этой неделе / Инстаграм

Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи приветствуют своих новорожденных малышей, сообщает издание US Weekly со ссылкой на свои источники.

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Издание уточняет, что счастливое событие произошло ранее на этой неделе. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются.

Журнал People сообщил, что "Бейонсе и Джей взволнованы этим событием и уже начали делиться вестью с членами семьи и ближайшими друзьями".

В то же время развлекательный ресурс E! отметил, что во вторник, 13 июня, Бейонсе и Джея-Зи видели у госпиталя в Лос-Анджелесе. Возле этого же госпиталя видели и сестру Бейонсе – певицу Соланж. 

Напомним, ранее фото беременной Бейонсе установило рекорд в Instagram.

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Теги: #Бейонсе#Бейонсе родила