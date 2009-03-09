Великобритания поддерживает объединение Молдавии

Палата общин британского парламента приняла резолюцию, в которой выразила поддержку усилиям Молдавии, направленным на достижение целей европейской интеграции и воссоединения страны. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, резолюция "Будущее Молдавии" была разработана парламентской группой во главе с членом англо-молдавской группы дружбы Майклом Алуном. Резолюцию подписали 53 представителя палаты, и она в дальнейшем открыта для подписания другими британскими парламентариями.

Резолюция поддерживает перспективы европейской интеграции Молдавии, а также скорейшее подписание нового соглашения между ЕС и Молдавией, в котором будет прописан путь страны для присоединения к Евросоюзу. Также палата общин парламента Великобритании выразила твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдавии в рамках ее международно-признанных границ и призвала всех участников переговорного формата "5+2" по Приднестровью возобновить их и искать политическое решение конфликта через выработку особого юридического статуса региона в составе Молдавии.

Палата квалифицировала переговорный формат как единственно верный для разрешения конфликта с учетом принципов международного права и обязательств стран - членов ОБСЕ. В резолюции отмечается важность возобновления деятельности совместных рабочих групп для установления доверия и безопасности на обоих берегах Днестра. Также палата высоко оценила деятельность миссии ЕС по оказанию помощи на молдавско-украинской границе и высказалась за продление ее мандата после 2009г.