Мэр Лондона заявил, что пожар в многоэтажке стал следствием многих лет халатности

Мощный пожар в лондонской многоэтажке стала следствием "многих лет халатности" - в этом убежден мэр Лондона Садик Хан, сообщает ТСН со ссылкой на BBC.

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Он добавил, что считает пожар общенациональным бедствием, и что сейчас нужно реагирование на государственном уровне.

Хан также заявил, что беды можно было избежать, поскольку проблема накапливалась долгое время.

Мэр предположил, что высотные многоэтажки 1960-70-х лет плохо защищены от пожаров, поэтому возможно стоит озвучить вопрос об их сносе.

В рамках уголовного дела будет изучено, были нарушены строительные нормы и правила во время недавнего ремонта Grenfell Tower.

Пожар в 24-этажном доме Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на 14 июня. Власть заявляет, что на начало пожара в здании могли находиться до 600 человек.

Здание Гренфелл-тауэр была построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Жители, которые спаслись, говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания пока остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ: дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов полагают, что пожар могла усилить обшивка здания, в которой содержится цинк.