Украинцев среди пострадавших в результате крупного пожара в Португалии нет - МИД
16:12, 18 июня 2017Мир
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Количество погибших в результате лесных пожаров в Португалии достигло почти 60 человек.
Украинцев среди пострадавших в результате крупного пожара в Португалии нет.
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Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Twitter.
«Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Португалии во время масштабного лесного пожара, который бушует со вчерашнего дня в центральной Португалии и распространился на несколько населенных пунктов, погибли, по меньшей мере, 57 человек. Еще 59 человек получили травмы, их доставили в больницы, в том числе пятерых - в тяжелом состоянии.
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Новость в сюжете: Лесные пожары в Португалии