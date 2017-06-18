Количество погибших в результате масштабного лесного пожара в Португалии возросло до 57 (фото)

Количество погибших в результате масштабного лесного пожара в Португалии возросло до 57 человек. Об этом сообщает Reuters.

Около 30 человек, по предварительным данным, погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях.

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Кроме того, еще 59 человек получили ранения.

Напомним, что в центральной части Португалии из-за масштабного лесного пожара объявили чрезвычайное положение.