Количество погибших в результате масштабного лесного пожара в Португалии возросло до 57 (фото)
15:44, 18 июня 2017Мир
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Еще 59 человек пострадали.
Лесной пожар в Португалии / REUTERS
Количество погибших в результате масштабного лесного пожара в Португалии возросло до 57 человек. Об этом сообщает Reuters.
Около 30 человек, по предварительным данным, погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях.
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Кроме того, еще 59 человек получили ранения.
Напомним, что в центральной части Португалии из-за масштабного лесного пожара объявили чрезвычайное положение.
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Новость в сюжете: Лесные пожары в Португалии