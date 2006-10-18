Мусульмане требуют изменить время проведения Олимпиады-2012

Турция и ряд других мусульманских стран обратились к оргкомитету Олимпиады 2012 года в Лондоне с просьбой о переносе игр. Объясняется это тем, что соревнования пройдут в священный для мусульман месяц Рамадан.

По исламским законам, все мусульмане в этот месяц в светлое время суток должны воздерживаться от приема воды и пищи. Таким образом, во время соревнований спортсмены-мусульмане могут оказаться в невыгодных условиях по сравнению с другими атлетами. Как ожидается, в Олимпиаде-2012 примут участие более трех тысяч спортсменов из мусульманских стран. Об этом сообщает газета «Время Новостей».