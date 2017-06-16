В Сирии смертник подорвался у мечети

В Идлибе на севере Сирии террорист-смертник подорвался в автомобиле возле мечети. По данным местных СМИ, атака была совершена у мечети Аби Зир Аль-Гаффари, пишет Корреспондент.net.

Также сообщается о погибших и раненых среди мирного населения, однако точное число не называется. Целью террориста был исламский проповедник саудовского происхождения Абдулла аль-Махайсини.

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Ранее сообщалось, что в результате воздушных ударов международной коалиции под командованием США 21 мирный житель погиб в сирийской Ракке, где находится самопровозглашенная столица террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).