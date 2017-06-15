Действия Трампа могут положить конец центральной роли США в западном мире - американский аналитик

Действия президента США Дональда Трампа не приведут к краху западного мира, но могут положить конец центральной роли Соединенных Штатов в нем. Об этом пишет американский политический аналитик, ведущий CNN Фарид Закария, сообщает "Новое время".

По словам аналитика, наконец появилось представление о доктрине Дональда Трампа. Первые шаги позволяют назвать ее самым радикальным отступлением от двухпартийной внешней политики США начиная с 1945 года.

"В колонке для Wall Street Journal директор Национального экономического совета США Гэри Кон и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявляют, что у Трампа есть четкое представление о том, что современный мир — это арена, где все соперничают за преимущество. Высокопоставленные чиновники добавляют: “Вместо того чтобы отрицать эту стихийную природу международных отношений, мы принимаем ее”, пишет Закария.

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Но стихийный аспект существует на протяжении тысячелетий. История человечества — это история соревнований и конфликтов. И внешняя политика США во многом отражает такую особенность.

Америка располагает крупнейшим военным и разведывательным аппаратом, войсками и базами в десятках стран по всему миру. Не похоже на описание страны, не знающей, что такое политическая и военная конкуренция, отмечает автор.

"Но в 1945 году мир изменился. После двух войн, унесших жизни десятков миллионов человек, после физического опустошения большей части Европы и Азии Соединенные Штаты пытались выстроить новую международную систему. Были созданы институты, правила и нормы, поощряющие к мирному урегулированию разногласий — путем переговоров, а не войны. Была выработана система, когда мировая торговля и коммерция вели к процветанию всех. Были созданы механизмы управления теми глобальными проблемами, которые ни одна страна не могла решить", - отмечает он.

По словам аналитика, система работала неидеально. Советский Союз и его партнеры изначально отвергли большинство этих идей. Но Западная Европа, Канада и Соединенные Штаты действительно стали удивительной зоной мира, зоной экономического, политического и военного сотрудничества. Конечно, между ними существовала конкуренция, но она управлялась мирно.

В результате возникло собирательное понятие Запад. Двигателем системы всегда являлись Соединенные Штаты, пытавшиеся создать нечто подобное еще после Первой мировой войны, но потерпевшие неудачу.

"С самого начала своей политической карьеры Трамп, казалось, даже не слышал об этой истории и не знал об этих достижениях. Он последовательно пренебрегает ближайшими союзниками США. Он с восхищением отзывается о таких властных правителях, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Абдул-Фаттах Ас-Сисси и Родриго Дутерте, но критикует демократических лидеров Европы", - отмечает аналитик.

По его мнению, последствия такой позиции Трампа сложно предвидеть. Его действия могут привести к медленному разрушению либерального международного порядка. Или же стать предвестником восхода нового — во главе с Китаем и Индией, поборниками меркантилизма и национализма.

"Другой вариант: действия Трампа укрепят существующий порядок, возродив Европу. Он уже сумел объединить континентальные европейские страны так, как не удавалось даже Путину. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. На той же неделе она провела встречи с премьер-министром Индии и премьером госсовета КНР. Президент Франции Эммануэль Макрон встал на защиту интересов и ценностей Запада лицом к лицу с Путиным. Именно так бы поступил в прошлом президент США", - отмечает автор.

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