За январское отключение Газпрому придется много заплатить?

Греция, Румыния, Венгрия ставят вопрос перед «Газпромом» о компенсациях за недополученный газ в начале года.

Об этом в интервью УНИАН сообщил российский оппозиционер, директор института энергетической политики Владимир МИЛОВ.

«Такие требования будут. Мне известно, что перед «Газпромом» уже ставят вопрос о компенсациях Греция, Румыния, Венгрия. Уверен, выдвигать претензии будут и другие газовые компании и государства», - сказал В.МИЛОВ.

Кроме этого, он считает, что вопрос о компенсациях с Болгарией не урегулирован - просто снята публичная острота этой темы.

«Болгария продолжит требовать компенсации от России», - уверен он.

В.МИЛОВ отметил, что со многими постсоциалистическими странами до сих пор не до конца урегулированы юридические вопросы. Например, той же Болгарии юридически будет не просто добиться компенсаций, тем более, что газ туда также поставляет посредник.

«Потому история с компенсациями будет долгой, и, считаю, «Газпрому» в итоге придется заплатить достаточно много», - сказал он.

В.МИЛОВ подчеркнул, что заявления Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что покрыть все компенсации должна Украина, не обоснованы.

«С юридической точки зрения это не имеет никаких оснований, потому что «Газпром» имеет прямые двухсторонние обязательства перед теми европейскими странами, куда он поставляет газ. Третьи стороны в контракте не участвуют. «Газпром» пытается объяснить происходящее форс-мажорными обстоятельствами. Но в юридической практике невыполнение обязательств третьими сторонами не признается форс-мажором. Форс-мажор – это революции, войны, стихийные бедствия», - сказал эксперт.

Он убежден, что по юридической логике «Газпром» обязан взять все компенсации на себя, хотя в последующем он может подать в суд регрессный иск против Украины и добиться возврата части потерь, но это уже отдельный вопрос.

Эксперт оценивает суммарный объем требований со стороны пострадавших стран в 2 млрд. долл. - на сумму, на которую не был поставлен газ.

«Если бы я был топ-менеджером «Газпрома», я бы резервировал именно такие средства для выплат компенсаций. Да и те контракты, о которых мне известно, предполагают размер штрафов за недопоставленный газ в объеме стоимости этого газа», - сказал он.