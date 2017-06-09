У Киевского вокзала в Москве вспыхнул пожар, есть погибшие (фото, видео)
Площадь горения составила 100 кв. м.
Два человека погибли в результате пожара в складском помещении в районе Киевского вокзала в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает "Москва".
"В ходе разбора завалов на месте пожара в здании на площади Киевского вокзала, д. 7 спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни", - рассказали в ведомстве.
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Разбор завалов в горевшем здании продолжается.
Сообщение о пожаре в складском помещении в отдельно стоящем кирпичном здании поступило в МЧС в 12:05. В 13:45 он был локализован, а в 14:42 - потушен. Площадь горения составила 100 кв. м. В тушении пожара принимали участие 24 единицы пожарно-спасательной техники (в том числе пожарный поезд РЖД), а также 78 человек личного состава.
Говорят, горят помещения на территории Киевского вокзала #пожар#москва#киевскийвокзалpic.twitter.com/ckszfoTqvf— Sergey Gnuskov (@Gnuskov) June 9, 2017
#киевскийвокзал что-то пошло не так pic.twitter.com/UHXR7c4Q3w— Константин Юрцев (@YurtsevK) June 9, 2017
На Киевском вокзале в Москве загорелись склады.— МинПанд (@crimeapanda) June 9, 2017
Наш вокзал, что хотим то и жжем! pic.twitter.com/UGLmLCU8d2