У Киевского вокзала в Москве вспыхнул пожар, есть погибшие (фото, видео)

Два человека погибли в результате пожара в складском помещении в районе Киевского вокзала в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает "Москва".

"В ходе разбора завалов на месте пожара в здании на площади Киевского вокзала, д. 7 спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни", - рассказали в ведомстве.

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Разбор завалов в горевшем здании продолжается.

Сообщение о пожаре в складском помещении в отдельно стоящем кирпичном здании поступило в МЧС в 12:05. В 13:45 он был локализован, а в 14:42 - потушен. Площадь горения составила 100 кв. м. В тушении пожара принимали участие 24 единицы пожарно-спасательной техники (в том числе пожарный поезд РЖД), а также 78 человек личного состава.