Елизавета II позволила Мэй сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что сформирует новое правительство, которое будет выводить страну из Европейского союза. Об этом она сказала после аудиенции у королевы Елизаветы II, которая должна дать соответствующее разрешение, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеВыборы в Британии: правящая партия потеряла большинство в парламентеТереза ​​Мэй заявила, что ее правительство будет "обеспечивать определенность и работать, чтобы сохранять в стране безопасность".

На досрочных парламентских выборах Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство и теперь будет формировать коалицию.

Британский премьер сообщила, что консерваторы договорились с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.

Напомним, в Великобритании уже известны результаты голосования на досрочных парламентских выборах в 649 округах из 650.