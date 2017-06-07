Франция призвала Катар ответить на обвинения стран Персидского залива

Катар должен предоставить четкие ответы на обвинения стран Персидского залива о поддержке страной терроризма. Об этом заявил представитель французского правительства Кристоф Кастанер, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Катар должен быть полностью прозрачным и четко ответить на вопросы, которые были заданы его соседями. Это то, о чем просит Франция", - заявил журналистам представитель французского правительства, отвечая на вопрос, разделяет ли Париж обвинения Саудовской Аравии в отношении Катара.

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"Речь не идет о том, чтобы стать на чью-то сторону. Мы являемся страной, которая дружит с этими государствами, и с которыми наше сотрудничество является историческим и глубоким, поэтому мы призываем все стороны вновь воссоединиться и добиться того, чтобы на все вопросы были найдены ответы", - добавил Кастанер.

Напомним, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Сенегал заявил об отзыве своего посла из Катара и солидарность с Саудовской Аравией в кризисе.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар все обвинения отрицает.