Джордж Клуни стал отцом двойни

Актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни (Аламуддин) стали родителями близнецов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление пары, передает 112.ua.

Новорожденная девочка получила имя Элла, а мальчика назвали Александром.

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"Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Джордж находится под действием успокоительного и должен прийти в себя через пару дней", - говорится в заявлении семьи.

В мае сообщалось, что Клуни отказался от деловой поездки в Армению из-за опасений опоздать на роды супруги. Актер пошутил, что в таком случае домой ему можно было бы уже не возвращаться.