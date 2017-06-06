Россия и Китай наращивают присутствие на заднем дворе США - Bloomberg

Китай и Россия использовали свой размер и ресурсы для того, чтобы заполучить небольшие, в основном, бедные, страны. Они обещали помощь, военную поддержку и инвестиции во всех сферах. Об этом пишет Эзра Физер в статье "Россия и Китай наращивают присутствие на заднем дворе США", опубликованной на сайте Bloomberg.

Когда в прошлом году сократились поставки нефти от старого союзника Венесуэлы, Куба начала отключать свет в правительственных учреждениях и закрывать нефтеперерабатывающие заводы. Затем Гавана обратилась за помощью к старому другу – России. В начале мая Кремль отправил полный топлива танкер через Атлантику, в рамках сделки, которая должна была обеспечить функционирование коммунистического острова на три месяца. Это был первый такой груз за многие годы, который Куба получила от своего бывшего благодетеля, но это был не единственный признак того, что Россия вернулась в регион, который забросила после холодной войны.

Москва строит станцию ​​слежения за спутниками в Манагуа и рассматривает возможность возобновления военных баз советской эпохи в регионе, а также расширения экономических связей и предоставления помощи странам Центральной Америки и Карибского бассейна. Президент Владимир Путин даже предложил восстановить здание Капитолия в Гаване, которое имеет поразительное сходство с главным зданием в Вашингтоне.

"Это может быть просто российский способ сказать американцам: "Будьте осторожны, мы можем вернуться на ваш задний двор", - говорит Хорхе Пиньон, директор энергетической программы Латинской Америки и Карибского бассейна в Техасском университете в Остине, по его оценкам, стоимость российских поставок топлива Кубе составила более 100 миллионов долларов. "Или это долгосрочное стратегическое обязательство, и первый этап значительных инвестиций в регионе".

Китай также наращивает свое присутствие в Карибском бассейне. С 2012 года китайские компании и правительство вложили 6 миллиардов долларов в этот район, согласно подсчетам крупных инвестиций Американского института предпринимательства. У Пекина не только экономический интерес: он хочет убедить Доминиканскую Республику и еще 10 стран региона разорвать свои дипломатические отношения с Тайванем, поскольку он стремится сократить роль своего соперника на международной арене. Китайская Народная Республика считает Тайваньскую часть своей территорией в рамках политики "единого Китая".

В течение многих лет Пекин и Тайвань соревновались за дипломатические отношения, обещая недорогие кредиты и прямую помощь. Но в 2007 году, когда Коста-Рика перешла от Тайваня к Пекину, правительства двух стран вступили в стадию разрядки. Возможно, это изменилось после избрания лидером Тайваня Цай Инвэн, которая выступает за независимость. Именно ей звонил президент США Дональд Трамп после ноябрьских выборов. После телефонного звонка Пекин убедил крошечную африканскую островную страну Сан-Томе и Принсипи разорвать связи с Тайванем. Цай поспешно организовала поездку в Центральную Америку в январе, посетив три страны, чтобы укрепить отношения.

Высокопоставленный дипломат из одной страны Карибского бассейна, который говорил на условиях анонимности, ожидает, что несколько стран изменят курс в течение следующего года или двух, поскольку теперь поступает больше китайских инвестиций: "Вы увидите, как эти страны массово оставят Тайвань".

Еще до того, как Трамп дал понять, что США уменьшат свою глобальную роль в рамках его политики "Америка прежде всего", Китай и Россия использовали свой размер и ресурсы для того, чтобы заполучить небольшие, в основном, бедные, страны. Они обещали помощь, военную поддержку и инвестиции во всех сферах – от стадионов для крикета до канала, простирающегося через Никарагуа.

"И Россия, и Китай признают геополитическое значение региона из-за его близости к США", - говорит Эван Эллис, профессор исследований Латинской Америки в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США (Карлайл, штат Пенсильвания). "Разница в том, что, пока Китай создает экономическое присутствие, чтобы позиционировать себя как мягкую силу, русские делают противоположное; они хотят использовать свое присутствие для провокации".

В ушедшую эпоху такие вторжения, возможно, вызвали бы быстрый, даже враждебный ответ США. Однако, со времен окончания холодной войны, Вашингтон в большей степени перестал уделять внимание делам в масштабах полушария, тем самым создав вход для Китая и России, - говорит Ричард Файнберг, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне.

"Возьмем, к примеру, Китай. Они видят неорганизованные, сосредоточенные на себе Соединенные Штаты, и считают себя сравнительно хорошо организованными и способными установить долгосрочное видение региона путем постепенного наращивания влияния", - сказал он. "И я могу с легкостью понять, насколько заманчивой Путину кажется возможность установить там Россию как региональную державу. Его порадовало бы расширение присутствия в Карибском бассейне".

Николай Смирнов, посол России в южной части Карибского региона, проживающий в Гайане, не согласен с тем, что Россия пытается спровоцировать США. Вместо этого, он подчеркивает потенциал для расширения сотрудничества между Россией и странами региона по таким вопросам, как изменение климата, торговля и борьба с незаконным оборотом наркотиков. "Во внешней политике современной России все страны, малые и большие, получают возможность участвовать в экономических, а также политических партнерствах", - говорит Смирнов. "Наша позиция заключается не в том, чтобы вторгаться в чьи-либо отношения или конкурировать с интересами других".

Согласно данным Бюро переписи населения США, США остаются доминирующей экономической силой в Центральной Америке и Карибском бассейне, с оборотом около 80 миллиардов долларов в двусторонней торговле в пролом году. Это также самый крупный источник прямых иностранных инвестиций в регионе, которые в 2015 году составили 18 миллиардов долларов, согласно данным экономической комиссии США для Латинской Америки и Карибского бассейна. Тем не менее, предложенный Трампом бюджет предусматривает сокращение помощи странам Центральной Америки на 40%, согласно анализу Вашингтонского бюро в Латинской Америке, правозащитной организации.

Тем временем Россия разбросала помощь маленьким Карибским островам и простила 32 млрд долларов долга Кубе. Столица Китая инвестировала в гостиничные проекты на Барбадосе и электростанции на Гаити. На Ямайке, где в прошлом году открылась платная дорога стоимостью 730 миллионов долларов, прозванная "Пекинским шоссе", инфраструктурные проекты, финансируемые Китаем, считаются ключевым фактором для выхода страны из десятилетнего экономического спада, говорит Анелия Нельсон, сотрудник Jamaica Promotions Corp. квазигосударственного агентства.

В апреле глава Южного командования сухопутных войск США адмирал Курт Тидд сказал Конгрессу, что он обеспокоен проявлениями мягкой власти Китая в регионе, а также растущим участием российских военных. "Даже, казалось бы, благородные действия могут быть использованы для создания пагубного влияния", - сказал он.

Возьмите Никарагуа, чей президент Даниэль Ортега называет Путина своим "братом". С тех пор, как два года назад страны договорились о расширении военных связей, Россия пришвартовала свои военные корабли в портах Никарагуа и снабжала страну танками, самолетами и оружием. Теперь она завершает последние штрихи на станции для GPS-отслеживания спутников. Ее местоположение, недалеко от посольства США, вызвало подозрения, что она также может использоваться для наблюдения за США и их партнерами.

Несмотря на кажущиеся дружескими отношения Трампа с Путиным, новая администрация оказывает сопротивление. Законопроект о расходах, подписанный президентом в начале мая, запрещает некоторые виды финансирования США странам, в том числе Никарагуа, которые признают Южную Осетию и Абхазию - самопровозглашенные независимые государства, которые сражались вместе с Россией против соседней Грузии в 2008 году.

Сенатор Тед Крус (штат Техас) является одним из спонсоров законопроекта под названием "Закон об ограничении инвестиций в Никарагуа". Согласно закону, страны, которые хотят получить кредиты в международных финансовых учреждениях, должны провести свободные и справедливые выборы и продвигать демократию.