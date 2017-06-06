Гоночный автомобиль взорвался на скорости более 500 километров в час, гонщица выжила чудом (видео)

Во время соревнований по дрэг-рейсингу, проходивших в американском штате Нью-Гэмпшир, взорвался автомобиль.

Об этом сообщает The Daily Star.

За рулем находилась 28-летняя гонщица Кортни Форс. Через несколько секунд после старта на скорости около 500 километров в час машина загорелась и развалилась на составные части. Спортсменка чудом не пострадала.

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Дрэг-рейсинг - гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра.