Гоночный автомобиль взорвался на скорости более 500 километров в час, гонщица выжила чудом (видео)
14:48, 06 июня 2017Мир
1274 0
За рулем находилась 28-летняя гонщица Кортни Форс.
За рулем находилась 28-летняя гонщица Кортни Форс / скриншот
Во время соревнований по дрэг-рейсингу, проходивших в американском штате Нью-Гэмпшир, взорвался автомобиль.
Об этом сообщает The Daily Star.
За рулем находилась 28-летняя гонщица Кортни Форс. Через несколько секунд после старта на скорости около 500 километров в час машина загорелась и развалилась на составные части. Спортсменка чудом не пострадала.
Читайте такжеВо Львове состоялся Международный фестиваль ретро-автомобилей "Леополис Гран При – 2017" (фоторепортаж)
Дрэг-рейсинг - гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter