Преследование геев в России: ФСБ пыталась завербовать дагестанца, угрожая раскрыть его ориентацию

Салафит из Дагестана по имени Руслан заявил в интервью «Кавказскому узлу», что сотрудники спецслужб, предположительно, ФСБ пытались завербовать его для работы в Сирии, шантажируя видеозаписью личного характера.

26-летний Руслан рассказал, как в 2013 году несколько мужчин в гражданском остановили его на улице в Дербенте и отвезли в гостиницу. В одном из номеров Руслана расспрашивали о его знакомых-салафитах и их сексуальной ориентации.

Там же ему показали видеозапись, на которой он запечатлен с другим мужчиной. Сотрудники спецслужб пригрозили, что, если он откажется сотрудничать, то все люди из его телефонной книжки и друзья во «ВКонтакте» узнают о его ориентации.

Силовики предложили Руслану рассказать о «потенциальных террористах» из числа его знакомых, однако тот отказался. В ходе беседы мужчина узнал, что его хотят отправить в Сирию, чтобы «иногда кого-то встречать, провожать».

После встречи в гостинице силовики отпустили Руслана, дав ему пять дней на размышления. Вскоре мужчина уехал в Турцию через Азербайджан. Спустя полгода после побега Руслан связался с мужчиной, с которым его засняли на компрометирующем видео, и выяснил, что спецслужбы угрожали этому человеку убийством.

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В апреле 2017 года «Новая газета» сообщила, что в Чечне задержали порядка 100 мужчин из-за подозрений в однополых сексуальных отношениях. Утверждалось, что их держат в секретных пыточных тюрьмах. Десятки людей убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров и МВД республики опровергли эту информацию.