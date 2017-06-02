Звезда из "Властелина колец" пришел на митинг в поддержку чеченских геев в Лондоне (фото)

Петицию правозащитников с требованием начать немедленное расследование сообщений о преступлениях в отношении проживающих в Чечне гомосексуалов подписали более 650 тысяч человек.

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Международная правозащитная организация Amnesty International объявила пятницу, 2 июня, днем солидарности с ЛГБТ-сообществом Чечни. К этому дню под петицией AI с требованием начать немедленное расследование сообщений о преступлениях в отношении проживающих в Чечне гомосексуалов подписались более 650 тысяч человек, пишет DW.

Сегодня собранные подписи будут переданы в российские посольства по всему миру, сообщил представитель российского отделения AI Александр Артемьев. Акции в поддержку чеченского ЛГБТ-сообщества прошли накануне в нескольких странах. В Нидерландах в посольство РФ были переданы 44 тысячи подписей с требованием незамедлительно расследовать ситуацию в Чечне.

В Великобритании были собраны более 175 тысяч подписей в поддержку аналогичного требования. К митингу перед российским дипломатическим представительством в Лондоне 2 июня присоединился актер Иэн Маккелан. В свою очередь, в Осло в посольство РФ были переданы 33 тысячи подписей. Акции также прошли перед посольствами РФ в Финляндии и Дании.

Ранее, 25 апреля, депутаты ПАСЕ обратились к руководству Совета Европы с призывом провести специальное расследование случаев преследований представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

3 мая главы МИД Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции призвали Москву защитить представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. 18 мая Европарламент также призвал Чечню прекратить преследования гомосексуалов.

О массовых задержаниях, пытках и даже убийствах жителей Чечни в связи с их гомосексуальностью или подозрением в нетрадиционной сексуальной ориентации сообщила в начале апреля "Новая газета".