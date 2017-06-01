CNN разорвал контракт с ведущей из-за фото с "отрубленной" головой Трампа

Телекомпания CNN разорвала контракт с актрисой Кэти Гриффин после публикации фотосессии актрисы, в которой в качестве реквизита использовался муляж окровавленной головы президента США.

Фото Гриффин осудили как сторонники, так и противники Дональда Трампа, передает Би-Би-Си.

Комедийная актриса Кэти Гриффин вместе с специальным ведущим CNN Андерсоном Купером в течение десяти лет вела на CNN новогоднюю программу. В других качествах в телекомпании она не работала.

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Договор с Гриффин также расторгло одно из казино в штате Нью-Мексико. Актриса должна была провести там мероприятие.

Как сообщал УНИАН, ведущая телеканала CNN Кэти Гриффин позировала с муляжом отсечённой головы президента США Дональда Трампа.

Ранее в понедельник Гриффин извинилась за фотосессию, которую опубликовал снявший ее селебрити-фотограф Тайлер Шилдс.

Через некоторое время Секретная служба США написала в своём официальном твиттере, что начала проверку публикации.

56-летняя комедийная актриса, лауреат премии "Эмми" давно выступает с резкими выпадами в адрес президента Трампа.