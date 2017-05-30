Оппозиция Венесуэлы заявила об использовании против них "людей с криминальным прошлым"

В ходе протестов в Венесуэле в понедельник, 29 мая, были ранены почти 250 человек.

Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, пишет издание El Nacional, передает DW.com.

По его словам, для подавления массовых протестов власти привлекают "людей с криминальным прошлым".

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Сам Энрике Каприлес, по его словам, был избит во время акции протеста - солдаты заманили его в ловушку. Еще один лидер оппозиции, Карлос Папарони, получил травмы после того, как был сбит с ног напором воды из водомета.

Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения. Во время протестных акций уже убиты 58 человек, счет раненым идет на сотни.