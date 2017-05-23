В Венесуэле протестующие сожгли дом экс-президента страны Чавеса (фото)

Протестующие в Венесуэле сожгли дом, в котором провел свое детство бывший президент страны Уго Чавес, сообщает АР.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера днем в Баринасе. Кроме дома покойного президента Венесуэлы, пожары были зафиксированы в ряде правительственных зданий, включая региональное отделение Национального избирательного совета.

По данным El Nacional, это было сделано в ответ на убийство 19-летнего студента, в которого попала пуля.

Как сообщал УНИАН, в Венесуэле за 50 дней антиправительственных протестов погибли 48 человек.

Акции протеста в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. Также демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

1 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты, пенсий и зарплат бюджетникам на 60%. Минимальный оклад был повышен до 200 тыс. боливаров, на черном рынке эту сумму можно обменять примерно на 50 долл. США.