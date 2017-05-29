ЕС продлил на год санкции против сирийского режима

29 мая Совет ЕС продлил санкции против сирийского режима до 1 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, пишет Европейская правда.

"Это решение соответствует стратегии ЕС по Сирии, которая предусматривает, что Европейский союз будет сохранять свои ограничительные меры против сирийского режима и тех, кто его поддерживает пока продолжаются репрессии в отношении гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Совет ЕС расширил санкционный список, добавив к нему фамилии трех министров сирийского правительства.

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В целом санкции ЕС в виде запрета на въезд и замораживание счетов применяются в отношении 240 человек и 67 компаний.

Действующие санкции ЕС против Сирии включают также запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, замораживание в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирование телефонных и интернет-коммуникаций.