Вандалы во Франции повредили могилу Шарля де Голля

22:51, 28 мая 2017
Мир
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Инцидент произошел в субботу, в день памяти Сопротивления нацистской оккупации.

REUTERS

Полиция Франции разыскивает двух человек, повредивших могилу бывшего лидера страны Шарля де Голля, передает ВВС.

По словам представителей полиции, один из подозреваемых встал на могилу и сбросил на землю стоявший на ней полуметровый крест, в результате сломав его.

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Инцидент произошел в субботу, в день памяти Сопротивления нацистской оккупации. Каждый год могилу де Голля посещают тысячи человек.

Де Голль возглавил движение Сопротивления во время Второй мировой войны, основал Пятую республику в 1950-е годы и оставался президентом до 1969 года.

Он скончался в 1970 году и похоронен в деревне Коломбе-ле-Дёз-Эглиз в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции.

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Теги: #могила Шарля де Голля