В тюрьмах Израиля прекратили голодовку более 1,5 тысячи палестинцев

В субботу, 27 мая, около 1,5 тысячи заключенных-палестинцев, отбывающих наказание в пенитенциарных заведениях Израиля, прекратили голодовку, сообщает Deutsche Welle.

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"Начатая 17 апреля голодная забастовка завершился в субботу, 27 мая, после того, как палестинцам удалось найти общий язык с администрацией тюрем по улучшению условий содержания и прекращению нарушений прав заключенных. О завершении голодания сообщили как представители союза узников-палестинцев, так и в пенитенциарных органах Израиля", - отмечается в сообщении.

По данным палестинцев, в начале акции протеста в ней приняли участие около 1,5 тысячи палестинских заключенных. Вместе с тем власти Израиля сообщили, что до недавнего времени количество заключенных палестинцев, которые голодали в знак протеста, составляло чуть более 800.

Среди требований участников голодовки были: доступ к телефону, расширение прав на посещение и улучшения медицинского обслуживания заключенных.

Ранее сообщалось, что в Израиле еще 200 палестинских заключенных объявили голодовку в знак протеста.