Президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Трамп заявил, выступая сегодня в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Президент США начал свое выступление с борьбы с терроризмом.

«Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО», - подчеркнул Трамп.

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По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он «очень-очень прямо» говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и членами НАТО о выполнении ими своих финансовых обязательств и справедливых взносах в Альянс.

Далее значительную часть своей речи Трамп посвятил вопросу выделения странами-членами НАТО средств на оборону в размере 2% ВВП.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что Россия должна ответить за свои действия в Крыму и на Донбассе. Трамп также подчеркнул, что Кремль должен выполнять Минские соглашения.