Россия должна ответить за свои действия в Крыму и на Донбассе - Трамп

Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, говорится на сайте Белого дома.

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Трам также подчеркнул, что Кремль должен выполнять Минские соглашения.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантический единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, война на востоке Украины между поддерживаемыми Россией боевиками и ВСУ продолжится и в 2018 году. Об этом говорится в докладе директора Агентства военной разведки Пентагона Винсент Стюарт.

"Вероятно, он (конфликт - УНИАН.) сохранится в течение всего следующего года, поскольку надежды на полное выполнение "Минска" не оправдываются", - говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что Россия вряд ли откажется от своих дестабилизирующих действий, поскольку война на Донбассе остается самым эффективным рычагом влияния Кремля на Киев.