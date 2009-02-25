Пентагон направил на борьбу с пиратами атомный авианосец

Пентагон принял решение усилить отряд своих кораблей, ведущих борьбу с пиратами у африканского берега, атомным авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". Как сообщает ИТАР-ТАСС, авианосная группировка под командованием контр-адмирала Курта ТИДДА, покинула базу в Норфолке в минувшую субботу.

Патрулировать воды у Африканского Рога, а также в Аденском и Оманском заливах "Дуайт Эйзенхауэр" будет в течение пяти месяцев. По словам К.ТИДДА, подключение авианосца к выполнению задачи противодействия сомалийским морским разбойникам продемонстрирует союзникам США, что американцы готовы "плечом к плечу" вместе с ними отражать угрозы "в самых опасных частях мира".

На борту авианосца находятся около 6 тыс. матросов, летчиков и морских пехотинцев, около 90 самолетов и вертолетов.