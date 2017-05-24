Тиллерсон: Россия вернется в G7 после восстановления суверенитета Украины - СМИ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон подтвердил позицию его страны и остальных членов «Большой семерки», что возвращение России к этой группы возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Комментируя возможность возвращения России в «Группу семи» журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель, Тиллерсон заявил: «Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине. Мы очень четко давали ей знать, что это означает: это означает продвижение с выполнением Минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины».

При этом госсекретарь США добавил: «Не думаю, что пока эти условия не будут выполнены, пока не будет какой-либо договоренности о том, как нам справиться с положением в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов «Группы семи», – я не ожидаю, что она (Россия) никогда не вернется».

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Россию приняли в состав «Группы семи» промышленно развитых стран мира в 1997 году, превратив это объединение в «Группу восьми», из-за политического веса России. Из-за экономической недоразвитости Россию допускали только к политическим встречам, но не к экономическим и финансовым.

«Группа семи» восстановилась в первоначальном составе (Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Франция, Япония; во встречах также принимают участие руководители органов Евросоюза) после исключения Москвы из-за оккупации Крыма и заявления о захвате полуострова в состав России в марте 2014 года.

В «Группе семи» уже не раз заявляли, что для возможного возвращения России в состав объединения она должна выполнить Минские договоренности об урегулировании на востоке Украины и восстановить суверенитет Украины.