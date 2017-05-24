Папа Римский встретился с украинскими военными паломниками в Ватикане (видео)

Украинские военные паломники встретились в Ватикане с главой католической церкви. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На аудиенции украинцы сидели в приоритетном секторе. Сам Папа обратился к ним на украинском языке и сказал, что молится за мир в Украине.

Читайте такжеПапа Римский Франциск в пасхальном послании вспомнил Украину

Как сообщал УНИАН, Папа Римский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.