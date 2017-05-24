Папа Римский встретился с украинскими военными паломниками в Ватикане (видео)
17:49, 24 мая 2017Мир
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Папа обратился к ним на украинском языке и сказал, что молится за мир в Украине.
Папа Римський звернувся до "Переможців" українською мовою
Украинские военные паломники встретились в Ватикане с главой католической церкви. Об этом говорится в сюжете ТСН.
На аудиенции украинцы сидели в приоритетном секторе. Сам Папа обратился к ним на украинском языке и сказал, что молится за мир в Украине.
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Как сообщал УНИАН, Папа Римский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.
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