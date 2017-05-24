Обмен подарками и эффектная Мелания: Папа Римский встретился с Трампом в Ватикане (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Видео встречи размещено на YouTube.

Как отмечает Голос Америки, Папа Римский Франциск принял президента США Дональда Трампа на расширенной аудиенции, продолжавшейся около 30 минут. Американский лидер приехал в Ватикан в рамках первого зарубежного визита, в ходе которого он побывал в центрах трех мировых религий.

На своей первой встрече Трамп и Франциск пожали друг другу руки.

После закрытой аудиенции в Апостольском дворце состоялась короткая встреча с участием других членов американской делегации. На ней присутствовали первая леди Мелания Трамп, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Рэймонд Герберт Макмастер, дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, которые являются официальными советниками президента.

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На этой встрече состоялся обмен подарками. «Это подарок для Вас. Это книги Мартина Лютера Кинга. Думаю, они Вам понравятся», - сказал президент Франциску.

В свою очередь Папа Римский подарил Трампу медаль, сделанную римским художником. Он пояснил, что на ней изображено оливковое дерево, которое является символом мира. «Нам нужен мир», - ответил Трамп.

Из Рима американский президент полетит в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского Союза и НАТО. Затем он снова вернется в Италию, где 25 мая примет участие в саммите «Большой семерки» на Сицилии.