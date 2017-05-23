В Еврокомиссии и НАТО выразили соболезнования в связи с терактом в Манчестере

Руководство Европейской комиссии и НАТО выразило соболезнования в связи с террористическим нападением в Манчестере.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «с прискорбием и глубоким шоком» он узнал «о зверском нападении в Манчестере». «Мысли о том, что снова терроризм стремится посеять страх там, где должна быть радость, где молодежь и семьи собираются вместе, чтобы праздновать, разбивают мое сердце. Я хотел бы передать мои глубокие соболезнования премьер-министру (Терезе) Мэй и британскому народу», - отметил Юнкер, сообщает Еврокомиссия.

По словам Юнкера, «сегодня мы скорбим вместе с вами». «Завтра мы будем работать бок о бок с вами, чтобы бороться против тех, кто стремится разрушить наш образ жизни. Они недооценивают наше и ваше сопротивление. Эти подлые нападения только укрепляют нашу приверженность работать вместе, чтобы победить тех, кто совершает такие гнусные деяния», - отметил он.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что его «мысли - с молодыми людьми и всеми пострадавшими в варварской атаке в Манчестере». «НАТО в борьбе с терроризмом стоит вместе с Великобританией», - написал он в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 22 мая поздно вечером в английском Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.