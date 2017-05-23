После теракта в Манчестере на лондонском автовокзале нашли "подозрительный пакет"

Автовокзал «Виктория» во вторник утром, 23 мая, был эвакуирован из-за подозрительного пакета, на фоне высокой напряженности после теракта в Манчестере.

Представитель полиции сообщил, что правоохранители прибыли к станции в 6:40 утра и станция была закрыта, передает Evening Standard.

26-летний Джеймс Гринслейд, который ждал автобус в Кардифф, около 6 часов он увидел, как полицейские собираются возле чемоданов рядом.

Тогда же диктор объявил, что пассажирам надо покинуть станцию.

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Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.