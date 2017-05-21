Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после 998-дневного перерыва вновь возглавил Партию справедливости и развития (ПСР). Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре. Об этом сообщает Анадолу.

Голосами 1414 делегатов съезда правящей партии был Эрдоган избран на пост председателя ПСР.

Эрдоган поблагодарил однопартийцев. По его словам, III внеочередной съезд правящей партии положит начало новому этапу развития партии страны в целом.

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«Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом», - пообещал глава правящей партии.

В соответствии с требованием Конституции, Эрдоган покинул ряды правящей партии 27 августа 2014 года - вскоре после избрания на пост президента.

Во главе правящей партии тогда встал Ахмет Давутоглу.

22 мая 2016 года на II внеочередном съезде Партии справедливости и развития ее председателем был избран Бинали Йылдырым, который уже 364 дня возглавляет ведущую политическую партию Турции. Поправки, внесенные в Конституцию Турции на референдуме 16 апреля, сделали возможным возвращение Эрдогана в ряды правящей партии.

Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган в послании ко Дню Европы раскритиковал ЕС за исламофобию.