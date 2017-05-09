Эрдоган в послании ко Дню Европы раскритиковал ЕС за исламофобию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Европейский Союз за проявления "дискриминации, расизма, ксенофобии и исламофобии" в своем послании по случаю Дня Европы, который отмечается в странах ЕС 9 мая. Об этом сообщает Анадолу.

В послании отмечается, что набирающие популярность ультраправые партии, усиливая свое влияние в европейском обществе, оказывают пагубное воздействие на общественно-политическую жизнь стран Европы.

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«Радикальные течения угрожают основополагающим ценностям ЕС и будущему Европы. При этом многие европейские политики, руководствуясь личными интересами, фактически хранят молчание на фоне действий правых сил», - отметил президент Турции.

При этом он отметил, что Турция была и остается частью исторической и культурной общности Европы.

Как сообщал УНИАН, Эрдоган заявил, что Европейский Союз должен открыть новую главу вопроса относительно процесса вступления Турции, в противном случае Анкара ничего не будет обсуждать с блоком и скажет "прощайте".