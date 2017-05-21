Мексиканцы требуют депортации россиянина, избитого за оскорбления

Возмущенные жители создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать Макеева из Мексики. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.

Как отмечает портал Excelsior, выслать россиянина будет можно только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, предшествующего этому вызывающего поведения Макеева, а также убийства гражданина Мексики.

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Отмечается, что Национальный институт миграции Мексики опубликовал заявление, в котором сообщает о намерении просить российское консульство содействовать депортации Макеева на родину. Однако, по словам российского консула, мексиканские власти пока за помощью не обращались.

Как сообщал УНИАН, в Мексике в курортном городе Канкун сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева после публикации видео на Youtube, где он выкрикивал лозунги и оскорбления в адрес мексиканцев.

Макеев был тяжело ранен, его перевели в состояние искусственной комы.