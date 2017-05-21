Избитого в Мексике россиянина перевели в состояние искусственной комы, он парализован

Тяжело раненного в Мексике Россиянин Алексея Макеева перевели в состояние искусственной комы. Об этом сообщил консул РФ Дмитрий Болбот, пишут «РИА Новости».

"Он в состоянии искусственной комы, у него серьезная черепно-мозговая травма, он парализован", - сказал Болбот.

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По словам консула, посольство России сейчас связалось с руководством госпиталя, где находится потерпевший, и получило заверения, что ему будет проведено все возможное лечение. Также консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата о выделении усиленной охраны для россиянина.

Как сообщал УНИАН ранее, в Мексике в госпитале не хотели лечить россиянина Алексея Макеева, которого пытались линчевать местные жители в Канкуне за оскорбления. Об этом сообщил российский консул Дмитрий Болбот.

Однако, в настоящее время Макеев находится в больнице. «Сейчас самое главное - чтобы его не добили и лечили. Есть данные, что в General Hospital, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль», - добавил консул.

В Мексике в курортном городе Канкун сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева после публикации видео на Youtube, где он выкрикивал лозунги и оскорбления в адрес мексиканцев.