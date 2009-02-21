Джордж Сорос сравнил финансовый кризис с распадом СССР

Американский миллиардер Джордж Сорос сравнил текущий глобальный экономический кризис с распадом СССР по серьезности последствий для мирового сообщества и заявил, что он еще не достиг "дна" и в ближайшее время вряд ли достигнет, сообщает агентство Reuters.

Выступая на конференции в Колумбийском университете, где 20 февраля собрались ведущие мировые экономические эксперты, Сорос заявил, что даже во времена Великой депрессии в США финансовая ситуация не была настолько плохой, как сейчас. По его словам, с банкротством банка Lehman Brothers мировая финансовая система развалилась и была помещена на "искусственно поддерживающие жизнь аппараты".

На той же конференции в Колумбийском университете, как передает Associated Press, выступил и бывший глава Федеральной резервной системы США и советник Барака Обамы Пол Волкер, который также заявил, что даже во времена Великой депрессии мировая экономика была в лучшем состоянии.

Волкер не стал давать никаких прогнозов о сроках преодоления финансового кризиса и предлагать меры по его преодолению, но высказался в пользу необходимости создания жестких механизмов финансового контроля, позволивших бы избежать повторения подобной ситуации в будущем.

Лента.ру